Strade dissestate buche pericolose e cantieri infiniti | Muoversi in auto è diventato un' impresa

Le strade di Carovigno sono un disastro. Buche profonde e cantieri aperti ovunque rendono difficile muoversi in auto. La gente si lamenta perché ogni viaggio si trasforma in una sfida. Le strade sono piene di voragini e lavori che sembrano non finire mai. La situazione sta peggiorando di giorno in giorno, e nessuno sembra intervenire.

CAROVIGNO - Strade dissestate, voragini pericolose e cantieri infiniti trasformano la circolazione in un percorso a ostacoli. Il centro abitato di Carovigno da oltre due anni è teatro di continui interventi sulla rete idrica e lavori di riqualificazione urbana. L'Amministrazione comunale persegue.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Carovigno Strade

Le condizioni delle strade comunali sono motivo di preoccupazione, con molte arterie come via Brandoli e via Due Madonne che, a causa di ghiaccio e pioggia, risultano danneggiate e potenzialmente pericolose.

Aversa è alle prese con strade dissestate e piene di buche, creando disagi e rischi per residenti e passanti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carovigno Strade

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali a Milano, slalom gigante…tra le buche: strade pericolose per la sicurezza; Strade dissestate, rifiuti e manutenzione assente. Degrado dovunque e totale abbandono; Parcheggi inutili e strade colabrodo, l'attacco di Cacciotto sui soldi pubblici spesi male; San Marco Evangelista, M5S denuncia degrado e immobilismo durante fase commissariale.

Strade dissestate, rifiuti e manutenzione assente. Degrado dovunque e totale abbandonoGli attivisti del Movimento 5 Stelle puntano il dito contro l’inerzia amministrativa e chiedono interventi immediati al Commissario Prefettizio ... casertanews.it

Teverola, strade dissestate e rifiuti abbandonati: degrado senza precedentiTeverola (Caserta) – Strade ridotte a un percorso a ostacoli, buche profonde, pozzanghere colme d’acqua e rifiuti abbandonati anche all’interno degli ... pupia.tv

Acerra, strade dissestate dopo l’asfalto pre-elettorale: pioggia di polemiche e buche ovunque in città Acerra. A ridosso delle elezioni regionali, numerose strade cittadine furono interessate da interventi di asfaltatura che pesarono sul bilancio comunale per circ - facebook.com facebook