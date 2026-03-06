Un piano da 2 milioni di euro prevede interventi su sei strade di Marina Romea prima dell’estate, con l’obiettivo di risanare le strade dissestate e migliorare le radici dei pini. Successivamente, saranno coinvolte altre undici vie e sarà realizzato anche un parcheggio. Le opere riguardano principalmente interventi di risanamento stradale e sistemazione del verde pubblico.

Si parte con sei strade, sulle quali si interverrà già prima dell’estate. E poi, in futuro, altre undici, a cui si aggiunge un parcheggio. Palazzo Merlato investirà in totale 2 milioni e 320mila euro per bonificare le strade di Marina Romea dalle radici dei pini che nel tempo hanno deformato l’asfalto creando buche e avvallamenti pericolosi per il traffico. Per il primo intervento, da 200mila euro, la partenza del cantiere è prevista entro aprile e la durata in 60 giorni. Si tratterà, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani, di "interventi puntuali nei tratti più ammalorati, solo nelle corsie stradali, con l’obiettivo di preservare le alberature sia pubbliche che private". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Radici dei pini. Strade dissestate. Un piano da 2 milioni per Marina Romea

