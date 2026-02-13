Strade del monte piene di buchi | Basta rattoppi servono interventi definitivi

Dopo la protesta dei camionisti per le strade piene di buche che mettono a rischio la vita e danneggiano i mezzi, a chiedere investimenti è la Cna trasporto merci. E lo fa il presidente provinciale Claudio Vallerini, che chiede al Comune un cambio di passo e interventi a lunga durata. Gli autotrasportatori del monte nei giorni scorsi hanno di nuovo fermato i mezzi pesanti per chiedere che la viabilità dei monti e la strada dei Marmi vengano finalmente riasfaltate, così da consentire alla categoria di lavorare in sicurezza. "Il deterioramento delle carreggiate è sotto gli occhi di tutti: il transito dei mezzi d’opera e dei trasporti eccezionali, che per poter circolare sono soggetti al pagamento della tassa d’usura, incide sul manto stradale - scrive Vallerini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La provincia di Agrigento vive una situazione difficile a causa di dissesti e cedimenti del terreno.

Il mese di dicembre si è rivelato uno dei più tragici sulla rete stradale italiana, con un incremento preoccupante di incidenti e vittime.

