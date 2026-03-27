Stella non perde la fiducia | Presto anche la McLaren in corsa per podi e vittorie

Il team principal del team di Formula 1 ha dichiarato che, nonostante un inizio di stagione difficile con un doppio ritiro in Cina, mantiene la fiducia nel supporto di Mercedes. Ha aggiunto che la squadra sta lavorando per tornare in corsa per podi e vittorie, e che anche la McLaren sarà presto tra le vetture in gara per ottenere risultati importanti.

Non è stato un inizio di stagione semplice per la McLaren. I campioni del mondo hanno esordito in Australia con il ritiro di Oscar Piastri nel giro di allineamento e il quinto posto di Lando Norris. Poi in Cina le due macchine non si sono nemmeno schierate per un problema tecnico. Una specie di incubo. Oggi però a Suzuka si è visto un barlume di rinascita, con Piastri, che in gara non ha ancora percorso nemmeno un metro, autore del miglior tempo della giornata nelle libere giapponesi e Norris quarto. Di questo e altro ha parlato il team principal Andrea Stella, che non ha nascosto di come il team di Woking mantenga la fiducia per una buona stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stella non perde la fiducia: "Presto anche la McLaren in corsa per podi e vittorie" Articoli correlati Leggi anche: La McLaren svela la nuova MCL40. Stella: "La nostra sfida più grande" Andrea Stella porta la nuova McLaren nel mistero della Formula 1 2026La McLaren campione del mondo è là fuori, esposta insieme alle sue sorelle che nella storia hanno consentito al team di Woking di conquistare 13... Una raccolta di contenuti su Stella non perde la fiducia Presto... Temi più discussi: Francese perde 1 stella dopo 55 anni e accusa il sistema: Gli ispettori contro la tradizione, assurdo; La Campania perde una stella Michelin: Contaminazioni chiude; La Michelin Francia incorona un nuovo tre stelle: è dello chef Arnoult; Leone XIV: serve maggiore responsabilità ecologica per un futuro migliore. Chef Vissani perde la stella: «Non mi importa, vado avanti lo stesso»ORVIETO Nella settantunesima edizione, quella 2026, della nuova Guida Michelin, presentata dei giorni scorsi al Teatro Regio di Parma, manca lo chef Gianfranco Vissani. No, non è un errore di stampa, ... ilmessaggero.it L’Ambroisie cambia proprietà e perde la terza stella MichelinIl declassamento de L’Ambroisie da tre a due stelle Michelin, a pochi mesi dal cambio di chef e proprietà, riapre il dibattito sul valore reale delle stelle. La decisione solleva interrogativi sulla l ... italiaatavola.net Quella "stella" luminosa dopo il tramonto non è una stella, è il "faro" del Sistema Solare - facebook.com facebook Qui una stella, là un’altra stella. Qualcuno smarrisce la via! Qui una nebbia, là un’altra nebbia. Poi, il giorno! Emily Dickinson Buon #27marzo #CasaLettori x.com