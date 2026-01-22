andrea stella porta la nuova mclaren nel mistero della formula 1 2026

Andrea Stella presenta la nuova McLaren per la stagione 2026 di Formula 1. Il team di Woking continua il suo percorso, portando in pista un'auto che riflette l’esperienza e l’innovazione accumulate nel tempo. La storia della McLaren, con 13 titoli piloti e 10 costruttori, si arricchisce di un nuovo capitolo, nel rispetto della tradizione e della ricerca di prestazioni sempre più elevate.

La McLaren campione del mondo è là fuori, esposta insieme alle sue sorelle che nella storia hanno consentito al team di Woking di conquistare 13 titoli Piloti e 10 Costruttori. Sulla monoposto che dovrà difendere i due Mondiali conquistati lo scorso anno non ci sarà neppure un bullone della MCL39. La rivoluzione regolamentare più grande della storia della Formula 1 costringe tutti a ripartire da zero. Chi aveva vinto e chi aveva perso. “Non ci siamo mai trovati davanti a un cambiamento così ampio e simultaneo. Ogni singolo elemento della vettura è stato ripensato. Siamo campioni in carica, ma nel 2026 tutti partiranno dai blocchi di partenza: ogni risultato andrà riguadagnato in pista”, racconta Andrea Stella, il team principal che in tre anni ha trasformato una squadra che, a inizio 2023 faticava a passare il taglio in Q1. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Andrea Stella apre il 2026 della McLaren: “Siamo ambiziosi con la MCL40, nei tempi ma non saremo subito in pista”. Il team principal rivela anche come gestirà il nuovo equilibrio tra Lando Norris e Oscar Piastri nella stagione che segna il grande reset tecnico - facebook.com facebook