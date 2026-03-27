Stefania Craxi sostituisce Gasparri | avvicendamento approvato con acclamazione

Al Senato, l’avvicendamento tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi come capogruppo di Forza Italia è stato approvato con acclamazione. Gasparri lascia l’incarico, mentre Craxi assume la guida del gruppo parlamentare. La decisione è stata comunicata e ratificata durante una riunione in aula.

Forza Italia cambia al Senato: Maurizio Gasparri lascia, Stefania Craxi nuova capogruppo. Avvicendamento approvato per acclamazione a Palazzo Madama. Dietro il cambio pesano tensioni interne, richiesta di rinnovamento e il pressing di una parte del partito. L’avvicendamento è stato sancito da una rapida assemblea del gruppo azzurro al Senato, durata circa venti minuti, conclusa con un voto per acclamazione. L’uscita di Gasparri e l’ingresso di Craxi vengono descritti dai protagonisti come un passaggio “normale”, già previsto prima dell’esito referendario sulla riforma della giustizia. La stessa Craxi minimizza il legame con la sconfitta del... 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Stefania Craxi sostituisce Gasparri: avvicendamento approvato con acclamazione Articoli correlati Stefania Craxi nuovo capogruppo Forza Italia: “Rinnovamento? Sono nonna”. E Lotito minimizza i contrasti con Gasparri: “Normale avvicendamento”L’onda lunga della sconfitta al Referendum sulla giustizia coinvolge anche Forza Italia, dopo le dimissioni di Bartolozzi, Delmastro e Santanché su... Gasparri si dimette. Lo sostituisce CraxiLa risposta del centrodestra alla prima sconfitta dal 2022 passa per quel “rinnovamento”, non più procrastinabile. Una raccolta di contenuti su Stefania Craxi Temi più discussi: Stefania Craxi, chi è la nuova capogruppo di Forza Italia al Senato al posto di Gasparri; Gruppo Forza Italia al Senato, Stefania Craxi al posto del dimissionario Maurizio Gasparri; La scossa del referendum investe Forza Italia: Gasparri lascia, arriva Stefania Craxi. L'ex ministro: Ho deciso autonomamente; Stefania Craxi capogruppo di Forza Italia al Senato dopo dimissioni di Gasparri, lui va in Commissione Esteri. Gruppo Forza Italia al Senato, Stefania Craxi al posto del dimissionario Maurizio GasparriNella lettera firmata da 14 senatori anche due ministri. La decisione verrà formalizzata alle 16:30, la senatrice Stefania Craxi è stata designata come nuova capogruppo per acclamazione a Palazzo Mada ... rainews.it Stefania Craxi capogruppo di Forza Italia al Senato dopo dimissioni di Gasparri, lui va in Commissione EsteriStefania Craxi è stata scelta come sostituta di Maurizio Gasparri: è lei la nuova capogruppo al Senato, mentre lui diventa presidente della Commissione Esteri ... virgilio.it La primogenita di Silvio Berlusconi sta guidando - dietro le quinte - il rinnovamento del partito e sostiene la nuova capogruppo al Senato, Stefania Craxi, che ha preso il posto di Maurizio Gasparri. Le due sono legate da un'amicizia familiare che risale ai padri - facebook.com facebook Stefania Craxi, da ieri nuovo capogruppo al Senato di Forza Italia dà un’intervista a Repubblica Qui i passaggi salienti x.com