Gasparri si dimette Lo sostituisce Craxi

Un esponente di rilievo del centrodestra si è dimesso, sostituito da un altro politico. La decisione arriva dopo una sconfitta politica, la prima dal 2022, e rappresenta un passo verso un cambiamento nel gruppo dirigente. La situazione ha portato a un cambiamento nelle posizioni di vertice, con un nuovo nome che assume il ruolo di rappresentante.

La risposta del centrodestra alla prima sconfitta dal 2022 passa per quel “rinnovamento”, non più procrastinabile. Dopo le dimissioni del ministro al Turismo Daniela Santanchè, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di gabinetto di Nordio Giusi Bartolozzi, tocca a Maurizio Gasparri lasciare. Quest'ultimo, però, non abbandonerà completamente la scena, ma sarà impegnato in un'altra funzione: sostituirà Stefania Craxi alla presidenza della commissione Esteri e Difesa che, invece, occuperà la carica di presidente del gruppo al Senato. Una decisione, d'altronde, che era nell'aria, considerando quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì a Palazzo Madama, dove una folta pattuglia di parlamentari, 14 su 20, mediante un'apposita raccolta firme, avrebbe chiesto un avvicendamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gasparri si dimette. Lo sostituisce Craxi Articoli correlati Leggi anche: Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia, chi lo sostituisce Leggi anche: Forza Italia: Gasparri si dimette da capogruppo al Senato. Lo sostituira’ Stefania Craxi Una raccolta di contenuti su Gasparri si dimette Lo sostituisce Craxi Temi più discussi: Maretta in Fi: Gasparri si dimette da capogruppo al Senato; Gasparri si dimette da capogruppo al Senato. Al suo posto Stefania Craxi, con il gradimento di Marina Berlusconi; Fi, Stefania Craxi capogruppo al Senato al posto di Gasparri. Il plauso di Marina Berlusconi; Gruppo Forza Italia al Senato, Stefania Craxi al posto del dimissionario Maurizio Gasparri. Gasparri si dimette. Lo sostituisce CraxiLa risposta del centrodestra alla prima sconfitta dal 2022 passa per quel rinnovamento, non più procrastinabile. Dopo le ... iltempo.it Gruppo Forza Italia al Senato, Stefania Craxi al posto del dimissionario Maurizio GasparriNella lettera firmata da 14 senatori anche due ministri. La decisione verrà formalizzata alle 16:30, la senatrice Stefania Craxi è stata designata come nuova capogruppo per acclamazione a Palazzo Mada ... rainews.it Forza Italia, Marina B. fa dimettere Gasparri. Tajani: “Se salta Barelli me ne vado” x.com #Fi, #StefaniaCraxi eletta capogruppo Senato: discontinuità, nessuna rottura. #Gasparri si è dimesso perché fare il capogruppo è logorante - facebook.com facebook