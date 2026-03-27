Statistiche Fantacampionato | i 3 difensori migliori per fantamedia finora

Al Fantacampionato Gazzetta, sono stati analizzati i difensori con le migliori prestazioni in termini di fantamedia fino ad oggi. Sono stati individuati tre giocatori che si sono distinti rispetto agli altri nel ruolo, grazie ai risultati ottenuti nelle partite disputate finora. Questi difensori hanno contribuito con punti significativi, posizionandosi ai vertici della classifica di rendimento.

Archiviata la 30ª giornata, la Serie A si è fermata per l’ultima sosta per le nazionali della stagione. Nel weekend di Pasqua il campionato è pronto a ripartire con il rush finale. Anche al Fantacampionato Gazzetta entra nel vivo la fase decisiva: restano soltanto otto giornate e ogni scelta può fare la differenza. Dopo aver analizzato i migliori portieri, centrocampisti e attaccanti, è il momento di spostare l’attenzione sui difensori. Scopriamo quali sono in difesa i tre giocatori con la fantamedia più alta dopo trenta giornate. Da segnalare che nella graduatoria sono stati presi in considerazione solo i giocatori con almeno 15 presenze a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Statistiche Fantacampionato: i 3 difensori migliori per fantamedia finora Articoli correlati Statistiche Fantacampionato: i 3 portieri migliori per fantamedia finoraEcco chi sono gli estremi difensori che hanno fatto meglio al Fantacampionato Gazzetta arrivati alla 30ª giornata Statistiche Fantacampionato: i 3 difensori migliori per media voto finoraArchiviata la 30ª giornata, la Serie A si è fermata per l’ultima sosta per le nazionali della stagione. Contenuti utili per approfondire Statistiche Fantacampionato Temi più discussi: Statistiche Fantacampionato: i 3 difensori migliori per media voto finora; Statistiche Fantacampionato: i 3 portieri migliori per media voto finora; Lo sapevi che? Tre pillole statistiche che possono svoltarti la 30a giornata; Fantacalcio, i campo o panca della 30^ giornata di Serie A. Statistiche fantacampionato: i 3 portieri migliori per media voto finoraEcco chi sono gli estremi difensori che hanno fatto meglio al Fantacampionato Gazzetta arrivati alla 30ª giornata ... msn.com Statistiche Fantacampionato: i 3 difensori migliori per media voto finoraEcco chi sono i difensori che hanno fatto meglio al Fantacampionato Gazzetta arrivati alla 30ª giornata ... msn.com 5 statistiche “strane” in Serie A Qual’è la più assurda.. #fantacalcio - facebook.com facebook