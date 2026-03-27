Nel Fantacampionato Gazzetta, sono stati analizzati i portieri con le migliori prestazioni in base alla media voto. Tra questi, tre estremi difensori si sono distinti per aver ottenuto i punteggi più alti fino a questo momento. La classifica si basa sui dati raccolti durante le partite giocate finora, evidenziando le performance più consistenti tra i numeri uno.

Archiviata la 30ª giornata, la Serie A si è fermata per l’ultima sosta per le nazionali della stagione. Nel weekend di Pasqua il campionato è pronto a ripartire con il rush finale. Anche al Fantacampionato Gazzetta entra nel vivo la fase decisiva: restano soltanto otto giornate e ogni scelta può fare la differenza. Le sorti di molti fantallenatori passeranno proprio da queste ultime sfide. Dopo aver analizzato i migliori difensori, centrocampisti e attaccanti, è il momento di spostare l’attenzione sui portieri. Scopriamo quali sono i tre estremi difensori con la fantamedia più alta dopo trenta giornate. Da segnalare che nella graduatoria sono stati presi in considerazione solo i giocatori con almeno 15 partite a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Statistiche Fantacampionato: i 3 portieri migliori per fantamedia finora

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