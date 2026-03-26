Al 30° turno del Fantacampionato Gazzetta, sono stati individuati i tre difensori con le medie voto più alte. Questi giocatori si sono distinti nel corso della stagione, mantenendo performance costanti e contribuendo in modo significativo alle squadre di appartenenza. Le statistiche raccolte mostrano le loro valutazioni medie, che li collocano ai vertici della classifica tra i difensori.

Archiviata la 30ª giornata, la Serie A si è fermata per l’ultima sosta per le nazionali della stagione. Nel weekend di Pasqua il campionato è pronto a ripartire con il rush finale. Anche al Fantacampionato Gazzetta entra nel vivo la fase decisiva: restano soltanto otto giornate e ogni scelta può fare la differenza. Le sorti di molti fantallenatori passeranno proprio da queste ultime sfide. Dopo aver scoperto i tre portieri con la media voto più alta dopo trenta giornate, è arrivato il momento dei tre migliori difensori. Da segnalare che nella graduatoria sono stati presi in considerazione solo i giocatori con almeno 15 presenze a voto. Al primo posto della graduatoria troviamo Federico Dimarco con una media voto del 6,6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Statistiche Fantacampionato: i 3 difensori migliori per media voto finora

Articoli correlati

Statistiche Fantacampionato: i 3 portieri migliori per media voto finoraEcco chi sono gli estremi difensori che hanno fatto meglio al Fantacampionato Gazzetta arrivati alla 30ª giornata

Statistiche Fantacampionato: i tre migliori allenatori per fantamedia fin quiFondamentale per regalare ai fantallenatori un extra sul punteggio finale, la scelta del giusto tecnico fa tutta la differenza al Fantacampionato.

Altri aggiornamenti su Statistiche Fantacampionato

Temi più discussi: Statistiche Fantacampionato: i tre migliori allenatori per fantamedia fin qui; Statistiche Fantacampionato: i tre peggiori allenatori per fantamedia fin qui; Fantacalcio, i campo o panca della 30^ giornata di Serie A; Lo sapevi che? Tre pillole statistiche che possono svoltarti la 30a giornata.

Statistiche fantacampionato: i 3 difensori migliori per media voto finoraEcco chi sono i difensori che hanno fatto meglio al Fantacampionato Gazzetta arrivati alla 30ª giornata ... msn.com

Ecco chi sono i 3 centrocampisti che hanno fatto meglio al Fantacampionato Gazzetta arrivati alla 6ª giornataLa Serie A è arrivata alla soglia della 6ª giornata e la sosta per le nazionali darà un po' di fiato ad addetti ai lavori e appassionati prima di un tour de force che durerà fino alla prossima ... gazzetta.it

5 statistiche “strane” in Serie A Qual’è la più assurda.. #fantacalcio - facebook.com facebook