Nel Fantacampionato Gazzetta, sono stati analizzati i dati relativi agli attaccanti, evidenziando i tre con le migliori fantamedie fino a questo momento. La classifica si basa sui punteggi ottenuti nelle partite disputate, considerando le prestazioni complessive di ciascun giocatore. Questi numeri forniscono un quadro chiaro delle performance più consistenti in questa fase della stagione.

Archiviata la 30ª giornata, la Serie A si è fermata per l’ultima sosta per le nazionali della stagione. Nel weekend di Pasqua il campionato è pronto a ripartire con il rush finale. Anche al Fantacampionato Gazzetta entra nel vivo la fase decisiva: restano soltanto otto giornate e ogni scelta può fare la differenza. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e centrocampisti, è il momento di spostare l’attenzione sugli attaccanti. Scopriamo quali sono i tre giocatori offensivi con la fantamedia più alta dopo trenta giornate. Da segnalare che nella graduatoria sono stati presi in considerazione solo i giocatori con almeno 15 partite a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Statistiche Fantacampionato: i 3 attaccanti migliori per fantamedia finora

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