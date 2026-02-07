Stati Uniti e Iran si sono parlati per decidere di cosa parlare

Stati Uniti e Iran hanno avviato un confronto diretto. Dopo mesi di tensioni, gli inviati americani e iraniani si sono incontrati per discutere, anche se ancora non è chiaro se ci saranno risultati concreti. Trump spinge per affrontare diversi temi, tra cui il programma nucleare e la repressione delle proteste in Iran. La situazione resta complicata, ma almeno le parti hanno deciso di sedersi a un tavolo.

Il regime iraniano sembra disposto a trattare sul programma nucleare, gli inviati di Donald Trump vorrebbero includere più questioni compresa la repressione delle proteste Rappresentanti di Stati Uniti e Iran si sono incontrati venerdì a Muscat, in Oman. Erano i primi negoziati dopo gli attacchi statunitensi di giugno 2025 e dopo le ripetute minacce del presidente statunitense Donald Trump di nuovi bombardamenti, a gennaio. Sono stati incontri di alto livello, fra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e gli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner (il genero del presidente), che già avevano partecipato ai negoziati con la Russia e sulla guerra di Gaza.

