Gli Stati Uniti si sono preparati per un attacco all’Iran

Gli Stati Uniti hanno spostato truppe e mezzi militari in Medio Oriente, temendo una possibile escalation contro l’Iran. Questa mossa deriva da recenti tensioni cresciute dopo l’attacco a una nave nelle acque del Golfo Persico, attribuito a Teheran. Le autorità americane stanno valutando se intervenire, ma finora non hanno dato l’ordine definitivo. Intanto, le forze statunitensi rafforzano la presenza militare nella regione, mentre il governo di Washington tiene alta la guardia. La situazione resta molto tesa e in evoluzione.

Nelle scorse settimane gli Stati Uniti hanno ammassato così tanti mezzi militari in Medio Oriente che sono pronti per attaccare l’Iran già questo fine settimana, se il presidente Donald Trump ordinerà di farlo. Questo non significa necessariamente che ci sarà un attacco nel fine settimana, né che ci sarà un attacco in generale. Secondo varie fonti vicine alla Casa Bianca e sentite dai media statunitensi, Trump non ha ancora preso una decisione. Secondo una stima del Wall Street Journal, gli Stati Uniti non avevano così tanta potenza aerea in Medio Oriente (dunque mezzi dell’aviazione) da quando invasero l’Iraq nel 2003. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Gli Stati Uniti si sono preparati per un attacco all’Iran Gli Stati Uniti negoziano con l’Iran, ma si preparano a un attaccoGli Stati Uniti cercano un accordo con l’Iran, ma allo stesso tempo si preparano a un possibile intervento militare. Gli Stati Uniti inviano diciotto F-35 in Medio Oriente, pronto l'attacco all'Iran? Cosa sta succedendoGli Stati Uniti hanno inviato diciotto aerei F-35 in Medio Oriente, una mossa che potrebbe puntare a un’azione contro l’Iran. Gli STATI UNITI si PREPARANO a COLPIRE L'IRAN Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gli Usa sono fuori dall’Oms: che cosa succede ora?; Gli Stati Uniti negoziano con l’Iran, ma si preparano a un attacco; 'Gli Usa si preparano a possibili operazioni prolungate contro l'Iran'; Gli Stati Uniti si preparano a possibili operazioni militari prolungate in Iran. Angelina Jolie vorrebbe lasciare gli Stati Uniti: Amo il mio paese, ma non lo riconoscoLeggi su Sky TG24 l'articolo Angelina Jolie vorrebbe lasciare gli Stati Uniti: 'Amo il mio paese, ma non lo riconosco' ... tg24.sky.it Angelina Jolie pensa di lasciare gli Stati Uniti: «Amo il mio Paese, ma non lo riconosco più»Sembra che Angelina Jolie abbia aspettato che i figli minori, Vivienne e Knox, diventassero maggiorenni per poter lasciare Los Angeles e, secondo una fonte, l'attrice «sta valutando diverse location a ... vanityfair.it Parla il professore di Medicina molecolare presso lo Scripps Research, il più grande istituto biomedico degli Stati Uniti facebook Angelina Jolie pronta a lasciare gli Stati Uniti: “Non riconosco più il mio Paese” #angelinajolie x.com