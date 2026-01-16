Inter Stankovic può tornare subito | la recompra da 23 milioni è sul tavolo

L’Inter valuta la possibilità di un ritorno immediato di Aleksandar Stankovic, considerato un elemento chiave per la prossima stagione. La società ha messo sul tavolo una recompra da 23 milioni di euro, puntando a rafforzare il proprio centrocampo con un profilo di esperienza e conoscenza dell’ambiente. La decisione sarà presa nei prossimi giorni, in base alle esigenze tecniche e alle opportunità di mercato.

L' Inter valuta un rientro immediato e strutturato di Aleksandar Stankovic, considerato internamente uno dei primi tasselli su cui impostare la prossima stagione. Il club nerazzurro ha infatti la possibilità di riportare il centrocampista a Milano esercitando la clausola di recompra da 23 milioni di euro concordata la scorsa estate con il Club Brugge, una cifra che oggi viene letta come investimento mirato più che come scommessa. Stankovic, l'Inter valuta il rientro anticipato. La riflessione non nasce all'improvviso. Da mesi, negli ambienti di viale della Liberazione, si analizza con attenzione il percorso del figlio d'arte in Belgio, dove ha trovato continuità, responsabilità e un contesto ideale per la crescita.

