Stankovic l’Inter sborserà 23 milioni | c’è un piano per il classe 2005 La notizia

L’Inter ha deciso di investire 23 milioni di euro per riportare Stankovic in rosa questa estate. La società ha un piano ben definito per il centrocampista classe 2005, che tornerà a vestire la maglia nerazzurra con l’obiettivo di consolidare il suo ruolo nel team. La trattativa è in fase avanzata e i dettagli dell’accordo sono stati già pianificati.

Inter News 24 Stankovic tornerà all’Inter in estate, pronto a tenerlo a titolo definitivo, c’è già un piano per il centrocampista. L’Inter ha sciolto le riserve e ha tracciato la rotta per il proprio centrocampo del futuro. La dirigenza nerazzurra ha preso una decisione definitiva che profuma di strategia a lungo termine: il ritorno a titolo definitivo di Aleksandar Stankovic, giovane talento classe 2005 e figlio d’arte dell’indimenticato Dejan. I dettagli economici dell’operazione. L’operazione finanziaria orchestrata dai vertici di Viale della Liberazione riflette la volontà del club di non perdere il controllo sui propri gioielli. Dopo aver incassato circa 10 milioni di euro dalla sua cessione nel luglio scorso, l’Inter eserciterà la clausola di riscatto già nella prossima sessione estiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic, l’Inter sborserà 23 milioni: c’è un piano per il classe 2005. La notizia Articoli correlati Leggi anche: Stankovic, l’Inter ha già deciso: sulla recompra! Lo scenario per il futuro del classe 2005 Stankovic, l’Inter può riacquistarlo: ma deve fare attenzione! Ci sono le top europee sul classe 2005Mercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. Tutti gli aggiornamenti su Stankovic l'Inter sborserà 23 milioni... Inter, torna Stankovic Jr: quanto costerà riscattarlo e i piani di Chivu per luiCeduto al Bruges verso l'estate scorsa, dopo una grande stagione in Belgio il centrocampista terzogenito dell'ex nerazzurro Dejan tornerà a Milano ... msn.com La strategia in stile Real Madrid funziona: i numeri che possono riportare Stankovic all'InterLe prestazioni di Aleksandar Stankovic stanno convincendo, col passare delle settimane, l'Inter. E così nel corso della prossima sessione. tuttomercatoweb.com