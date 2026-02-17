Un incendio ha colpito il Teatro Sannazaro a Napoli questa mattina alle 8.43, probabilmente a causa di un corto circuito elettrico. Le fiamme si sono propagate rapidamente, e i vigili del fuoco stanno cercando di spegnerle. Alcuni spettatori presenti durante l’incendio sono stati soccorsi per aver inalato troppo fumo.

Un incendio scoppiato nel cuore di Napoli ha devastato il Teatro Sannazaro, provocando intossicazioni tra le persone presenti e danneggiamenti ai palazzi vicini.

Un incendio ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro a Napoli, causando danni alla struttura.

Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro

