Squadre confermate e formazioni complete in Europa League canale TV e live streaming

Nella giornata di ieri, il Nottingham Forest ha battuto il Midtjylland ai rigori in Danimarca, conquistando così l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Le formazioni ufficiali sono state confermate e le partite saranno trasmesse in diretta su canali televisivi e piattaforme di streaming. La squadra inglese ha ottenuto una vittoria importante in una sfida che si è decisa ai calci di rigore.

2026-03-19 22:43:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Nottingham Forest ha superato il Midtjylland ed è arrivato ai quarti di finale di Europa League dopo una drammatica vittoria ai rigori in Danimarca. Sotto 1-0 all’andata, spettava al Forest portare la partita ai padroni di casa e lo ha fatto in un primo tempo dominante che avrebbe dovuto essere ricompensato con qualcosa di più del colpo di testa di Nicolas Dominguez. Ryan Yates realizza un brillante secondo, ma il Midtjylland risponde con Martin Erlic portando la partita ai tempi supplementari. Yates pensava di aver vinto alla fine del periodo supplementare, solo per poi escludere il suo tentativo, mandando la partita ai rigori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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