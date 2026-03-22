squadre confermate e formazioni complete in premier league canale tv live streaming

Nel prossimo fine settimana, il match di Premier League tra Newcastle United e Sunderland si svolgerà al St James’ Park, con entrambe le squadre che hanno ufficializzato le formazioni complete. La partita sarà visibile in diretta streaming e sui canali televisivi dedicati, assicurando ai tifosi di seguire ogni momento dell’incontro. La conferma delle formazioni è stata comunicata pochi minuti prima dell’inizio.

2026-03-22 12:55:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Newcastle United e Sunderland hanno confermato le loro squadre titolari per l’incontro di Premier League domenica al St James’ Park. La feroce rivalità ha prodotto una vittoria per 1-0 per i Black Cats nella gara di ritorno di dicembre ed entrambe le squadre iniziano questa edizione del derby in forma irregolare. I Magpies hanno ottenuto una vittoria in quattro partite in tutte le competizioni dopo la sconfitta per 7-2 in casa del Barcellona in Champions League mercoledì, mentre il Sunderland ha ottenuto una vittoria nelle ultime cinque, anche se una vittoria li manderebbe sopra il Newcastle all’11° posto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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