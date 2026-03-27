Spunta una svastica al Giardino Inglese secondo episodio in una settimana | Intervenga il prefetto

Nella città si è verificato un nuovo episodio di vandalismo con la comparsa di una svastica sui muri del Giardino Inglese, a distanza di una settimana dal precedente. L'episodio si è verificato vicino a una fermata degli autobus situata nelle vicinanze dello stadio. Le autorità sono state informate e si chiede l'intervento del prefetto per affrontare la situazione.

A denunciare l'accaduto, in seguito a una segnalazione arrivata dall’associazione civica PalermoAlert su Facebook, è il Movimento 5 Stelle. "È necessario indagare anche su questo grave episodio che sporca nuovamente l’immagine e la storia della città di Palermo. Non sappiamo a quando risalga questo atto vandalico, ma risulta strano che in un bene pubblico, di recente riqualificato con fondi Pnrr, nessuno si sia accorto di nulla. Non bisogna fare l’errore di sottovalutare segnali del genere”, dichiara Antonino Randazzo, consigliere comunale e metropolitano. Dura anche la senatrice Dolores Bevilacqua: “Si tratta di un episodio che indigna e desta preoccupazione anche in virtù delle posizioni del Governo Meloni che in questi anni ha preferito girarsi dall’altra parte davanti a rigurgiti neofascisti come questo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Spunta una svastica al Giardino Inglese, secondo episodio in una settimana: "Intervenga il prefetto" Articoli correlati Trovano sull’auto un biglietto con una svastica: secondo episodio contro la stessa famiglia ebrea a MilanoSull'episodio, avvenuto in un condominio di via Forze Armate, indagano i carabinieri. Leggi anche: Milano, svastica disegnata sull’auto: secondo episodio contro la stessa famiglia ebrea