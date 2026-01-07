Trovano sull'auto un biglietto con una svastica | secondo episodio contro la stessa famiglia ebrea a Milano

A Milano, una famiglia ebrea è stata nuovamente vittima di un episodio antisemita. Dopo aver trovato una svastica sul veicolo, le indagini dei carabinieri si concentrano sull’episodio avvenuto in via Forze Armate, già preceduto da insulti e minacce. Si tratta del secondo episodio in cinque mesi che coinvolge la stessa famiglia, evidenziando un clima di tensione e intolleranza nella zona.

Sull'episodio, avvenuto in un condominio di via Forze Armate, indagano i carabinieri. Solo cinque mesi prima le due donne avevano trovato insulti antisemiti e minacce sulla porta di casa.

