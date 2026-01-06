Milano svastica disegnata sull’auto | secondo episodio contro la stessa famiglia ebrea

A Milano, si verifica un nuovo episodio di intolleranza con la comparsa di una svastica disegnata su un’auto appartenente a una famiglia ebrea. Si tratta del secondo episodio simile in cinque mesi, evidenziando un’escalation di atti antisemiti nella città. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e prevenire ulteriori atti di odio e intolleranza.

Milano, 6 gennaio 2026 – Lo stesso simbolo nazista: una svastica nera. A cinque mesi dal precedente raid antisemita. Attorno alle 10.00 di oggi martedì 6 gennaio, una donna di 55 anni, residente con la madre in uno stabile in zona Forze Armate a Milano, ha chiamato i carabinieri per denunciare che poco prima un'amica, che era andata a trovarla e aveva posteggiato la sua au t o nel posto assegnato nel cortile condominiale, aveva ritrovato un foglio bianco con il disegno di una svastica sul tergicristalli del parabrezza. Graffiti antisemiti davanti allo studio di Ruggero Gabbai, il regista della Shoah che ha girato il film su Liliana Segre Il precedente raid.

