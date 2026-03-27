Sabato 28 marzo alle 21:00 si svolgerà la partita tra Sporting Gijon e Deportivo La Coruña, valida per la Segunda Division. Le formazioni sono state annunciate e le quote di scommessa indicano una possibile sfida con pochi gol. La partita si giocherà allo stadio “El Molinón”, mentre il campionato prosegue con un ciclo di tre giornate consecutive, inclusa una tappa infrasettimanale durante le vacanze di Pasqua.

La Segunda Division non si ferma mai, anzi in questo weekend inizia un ciclo di tre giornate molto intenso che comprende anche un turno infrasettimanale durante le vacanze di Pasqua. Non fanno eccezione Sporting Gijon e Deportivo La Coruña che si apprestano a sfidarsi avendo traguardi diversi. Gli asturiani hanno vinto solo una volta nelle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sporting Gijon-Deportivo La Coruña (sabato 28 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol a “El Molinón”

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