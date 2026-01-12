Analisi della sfida tra Deportivo La Coruña e Atletico Madrid, in programma martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21:00. Si esaminano formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di una vittoria esterna con diversi gol al Riazor. La stagione dell’Atletico presenta alcune difficoltà in campionato e nelle competizioni, ma questa partita potrebbe rappresentare un’occasione per consolidare il cammino. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

La stagione dell’Atletico Madrid non è negativa ma le possibilità di vincere titoli si sono già notevolmente ridotte: il ritardo in Liga è incolmabile, in Supercopa è arrivata l’amarezza del derby perso in semifinale, in Europa è difficile fare pensieri troppo ambiziosi, per cui l’unica vera possibilità di alzare un trofeo potrebbe essere la Copa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Deportivo La Coruña-Atletico Madrid (martedì 13 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria esterna con diversi gol al Riazor?

