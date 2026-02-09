Maradona verso il futuro | prende forma il progetto di riqualificazione dello stadio di Napoli

Il progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona a Napoli si fa più concreto. Le autorità hanno avviato i lavori e ora si aspettano solo i dettagli finali per mettere in moto il cantiere. La città spera di vedere presto uno stadio rinnovato, pronto a ospitare grandi eventi e a migliorare l’esperienza di tifosi e squadre.

NAPOLI – Il progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona entra nel vivo e comincia a prendere una forma concreta. A fare il punto è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che attraverso i propri profili social ha condiviso immagini e dettagli delle soluzioni studiate per il futuro dell'impianto di Fuorigrotta. «Le immagini mostrano alcune delle soluzioni allo stadio», ha spiegato Manfredi, come riportato sui suoi canali ufficiali, illustrando un impianto più moderno, con tribune più vicine al campo, il recupero degli spazi oggi inutilizzati e un miglioramento delle coperture e dei servizi per il pubblico.

