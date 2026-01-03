Disagi sul traghetto Napoli-Palermo | Notte da incubo a causa delle cimici sul letto

Questa mattina siamo tornati a Napoli con il traghetto GNV da Palermo, ma l’esperienza è stata disturbata da un problema inatteso. Durante la notte, abbiamo scoperto la presenza di cimici nel letto della cabina, creando notevoli disagi al riposo. Un episodio che evidenzia l’importanza di controlli accurati e di una gestione efficace delle condizioni di viaggio per garantire un servizio di qualità ai passeggeri.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.