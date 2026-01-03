Disagi sul traghetto Napoli-Palermo | Notte da incubo a causa delle cimici sul letto
Questa mattina siamo tornati a Napoli con il traghetto GNV da Palermo, ma l’esperienza è stata disturbata da un problema inatteso. Durante la notte, abbiamo scoperto la presenza di cimici nel letto della cabina, creando notevoli disagi al riposo. Un episodio che evidenzia l’importanza di controlli accurati e di una gestione efficace delle condizioni di viaggio per garantire un servizio di qualità ai passeggeri.
Siamo rientrati stamattina con la nave Gnv da Napoli e pensavo che, una volta sistemati in cabina, avremmo finalmente riposato. Invece è stata una notte che faccio fatica a descrivere senza usare una parola sola: incubo. Dopo poche ore, qualcosa ha iniziato a non tornare. Prurito, fastidio, la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
