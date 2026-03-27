Spirano comportamenti molesti in oratorio | il don mette sotto chiave il campetto da calcio

A Spirano, alcune persone hanno segnalato comportamenti molesti all’interno di un oratorio, che hanno portato alla decisione di mettere sotto chiave il campetto da calcio. Sono stati riferiti episodi di violenze verbali e atteggiamenti inappropriati, che hanno causato disagio tra i presenti. La decisione di chiudere il campetto è stata presa per garantire la sicurezza e il rispetto degli spazi comuni.

Spirano. Violenze verbali, atteggiamenti poco consoni al luogo e situazioni di disturbo: un’escalation di eventi con protagonista un gruppetto di ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni, che ha reso persino necessario l’intervento dei carabinieri, allertati nientemeno che dal sindaco Yuri Grasselli. Tutto avviene con una certa frequenza all’interno, e nelle immediate vicinanze, dell’oratorio San Giovanni Bosco: circostanze che hanno spinto il parroco, don Roberto Gusmini, a “blindare”, diversi giorni fa, il campo da calcio a cinque. Un episodio analogo si è verificato nel Comune di Urgnano. La decisione di chiudere il campetto ha diviso in due il paese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Dolo vara il "regolamento antivandali" con daspo in caso di comportamenti molestiIl sindaco ha annunciato una misura amministrativa di prevenzione contro spaccio, ubriachezza, vandalismo e scontri violenti La procedura prevede un... Gubbio, chiude l’Oratorio Don Bosco. Ristrutturazione da 900mila euroChiuderà i battenti per almeno un anno l’Oratorio Don Bosco, che si prepara a gestire un lungo periodo dedicato a un importante intervento di...