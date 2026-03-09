Dolo vara il regolamento antivandali con daspo in caso di comportamenti molesti

Il Comune di Dolo ha approvato una modifica al regolamento di polizia urbana. Con questa variazione, sono stati introdotti divieti o limitazioni di accesso a specifiche zone per persone che si rendano responsabili di comportamenti come spaccio, ubriachezza molesta, vandalismo e scontri. L’obiettivo è prevenire situazioni che possano mettere a rischio la sicurezza pubblica. La decisione riguarda individui coinvolti in atti di disturbo o danno.

Il sindaco ha annunciato una misura amministrativa di prevenzione contro spaccio, ubriachezza, vandalismo e scontri violenti La procedura prevede un ordine di allontanamento immediato di 48 ore da parte dell'agente accertatore, seguito, qualora non venga rispettato, da un possibile divieto di accesso ad aree urbane (Dacur) emanato dal questore, della durata fino a 12 mesi. La violazione di quest'ultimo comporta l'arresto da 6 mesi a 1 anno. All'ordine di allontanamento si aggiungono multe (da 100 a 300 euro) con applicazione anche ai genitori dei minori da 14 anni. Le zone interessate sono scuole, biblioteche e sale di studio, luoghi di culto, cimiteri, monumenti, parchi, piazze, parcheggi, impianti sportivi, presidi sanitari, aree produttive e di mercato.