Il Comune sta considerando di modificare alcune zone della marina di Rimini per consentire il passaggio da strutture ricettive a residenziali. La proposta prevede un maggior livello di flessibilità nelle destinazioni d’uso degli immobili, con l’obiettivo di facilitare la trasformazione degli hotel in abitazioni. La decisione arriverà tramite l’approvazione di variazioni al Piano Urbanistico Generale, che individueranno le aree interessate.

Possibili trasformazioni nel Pug, il sindaco Sadegholvaad spiega: "Saranno scelte chirurgiche, il turismo resta la nostra fabbrica e serve equilibrio per non indebolirlo" Individuare nel Pug alcune aree della marina di Rimini in cui rendere possibile il cambio di destinazione d'uso da ricettivo a residenziale. È un ragionamento che l'amministrazione comunale sta facendo, spiega alla stampa il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, durante la presentazione della riqualificazione in "food court" della galleria Savoia, in disuso da quasi una ventina d'anni, tra viale Amerigo Vespucci e il Parco del mare. Si deve trattare, specifica il primo cittadino, di un "intervento mirato e chirurgico", dato che "la nostra grande fabbrica è il turismo e prima di una liberalizzazione totale occorre pensarci un miliardo di volte". 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Spiragli per trasformare gli hotel in case. "Nel futuro più flessibilità, ma con prudenza"

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