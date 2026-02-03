ben vengano le case popolari tra gli hotel

Niente case popolari in zona turistica. Le tre confederazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil, ribadiscono con forza il loro no a questa proposta. Non vogliono che si trasformino gli hotel in alloggi popolari, anche se il tema divide le amministrazioni locali. La questione resta aperta, mentre le opposizioni insistono sulla necessità di trovare soluzioni abitative per le fasce più deboli.

Niente case popolari in zona turistica. E’ questa la logica che Cgil, Cisl e Uil rifiutano in modo categorico. Il tema è stato sollevato dalla lista civica di maggioranza, Riccione col cuore. Un passo indietro. Analizzando la lista dei beni che il Comune intende vendere o valorizzare si arriva all’ex Hotel Smart. Si tratta di una struttura sequestrata e poi confiscata alla criminalità, che infine lo Stato offre al Comune per fra sì che diventi un edificio a beneficio della collettività. Dopo diversi tentativi andati a vuoto nel coso degli anni, la giunta Angelini cerca una nuova strada assieme alla Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

