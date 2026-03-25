Il maltempo ha portato alla chiusura di parchi e pinete e al divieto di accesso alle spiagge nella zona di Ravenna. I venti intensi si sono fatti sentire in tutto il territorio, mentre il Comune ha annunciato un aumento del livello di allerta meteo in vista della giornata di domani. Per tutta la costa romagnola e alcune aree dell’entroterra è prevista un’allerta arancione per vento e mare, e una gialla per criticità.

Si alzano le cautele in vista dell'ondata di maltempo che è prevista sulla costa romagnola, dove è attiva l'allerta meteo arancione Mentre iniziano a farsi sentire i forti venti in tutto il Ravennate, il Comune alza il livello di attenzione in vista della giornata di domani, quando sarà in vigore su tutta la costa romagnola e parte dell'entroterra un'allerta meteo arancione per vento e stato del mare, gialla per criticità idraulica, idrogeologica e costiera. E in alcuni comuni appenninici è attiva anche l'allerta gialla per neve. A causa delle condizioni meteo previste per domani, con previsione di raffiche di vento... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Il maltempo spaventa il Ravennate: chiusi parchi e pinete, divieto di accesso alle spiagge

Articoli correlati

Allerta meteo in Campania, a Napoli chiusi i cimiteri e vietato accesso a parchi e spiaggeLa Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo in Campania di livello giallo per temporali, valida dalla mezzanotte e per l’intera...

Allerta meteo in Campania domani: chiusi parchi e spiagge a NapoliLa Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo in Campania per la giornata di domani.