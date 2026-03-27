Spettacolo teatrale di beneficenza con i Trigeminus

Viene annunciato uno spettacolo teatrale di beneficenza con i Trigeminus, organizzato dalla sede Anmic di Udine. L’evento si terrà prossimamente e prevede la partecipazione di questa compagnia teatrale. La manifestazione ha lo scopo di raccogliere fondi a favore di iniziative benefiche. La data e il luogo esatti dell’appuntamento non sono stati ancora comunicati.

Con immenso piacere che vi invitiamo allo spettacolo di beneficenza con i TRIGEMINUS organizzato dalla nostra sede Anmic di Udine. Se avete piacere di trascorrere qualche ora in allegria vi aspettiamo DOMENICA 12 APRILE 2026 ore 16:30 all’AUDITORIUM ZANON di Udine. L’invito è esteso anche a tutti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Spettacolo teatrale di beneficenza con i Trigeminus Articoli correlati Poggibonsi e i suoi artisti. Spettacolo di beneficenza in teatro con Daniele SerpiLui si chiama Daniele Serpi, è di Poggibonsi, canta e suona ma è anche uno dei più grandi trasformisti del momento. Leggi anche: Bossolo, spettacolo teatrale con Antonio Palumbo al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti Contenuti e approfondimenti su Spettacolo teatrale Temi più discussi: Il berretto a sonagli di Pirandello per beneficenza il 20 marzo al Teatro Rossetti; Eventi segnalati dai Comuni; Natale in casa Cupiello in scena a Londra per beneficenza; Serata di beneficenza al Fenaroli di Lanciano con Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello. Spettacolo al Teatro dell’Aquila nel segno dell’inclusione, per i 25 anni dell’Ambito sociale XIXFERMO – Evento in programma domenica prossima, affidato alla conduzione di Beppe Convertini e Alma Manera con il ricavato sarà devoluto alle associazioni attive nella lotta alla violenza. Torresi: «Un ... cronachefermane.it Maltempo: Aurigemma, domani in Consiglio Lazio spettacolo teatrale di beneficenza per NiscemiIl Consiglio regionale del Lazio organizza un evento di beneficenza a favore della comunità di Niscemi, in provincia di ... agenzianova.com "Il brutto anatroccolo": lo spettacolo chiude la rassegna teatrale dedicata alle famiglie - x.com Gabriele Corsi. . Di cosa parla e com’è #strangerthings #thefirstshadow lo spettacolo teatrale a #broadway #newyork #nospoiler - facebook.com facebook