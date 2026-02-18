poggibonsi e i suoi artisti spettacolo di beneficenza in teatro con daniele serpi

Daniele Serpi, cantante e musicista di Poggibonsi, ha organizzato uno spettacolo di beneficenza al teatro per raccogliere fondi destinati alle associazioni locali. La serata è stata organizzata dopo che Serpi ha visto molte persone in difficoltà nella sua città e ha deciso di agire. Con il suo talento, ha coinvolto altri artisti del territorio per creare un evento speciale e solidale.

Lui si chiama Daniele Serpi, è di Poggibonsi, canta e suona ma è anche uno dei più grandi trasformisti del momento. Dedica un elaborato tributo musicale a Renato Zero dove opera ben venti cambi di costume che corrispondono al altrettante canzoni. Tutto questo sarà condensato in uno spettacolo che avrà come obiettivo quello di raccogliere fondi da donare in beneficenza a favore delle Associazioni ‘ Donne Insieme Valdelsa ’ di Colle e ‘ Valdelsa Donna ’ di Poggibonsi, da anni impegnate nel sostegno, nella tutela e nella valorizzazione delle donne del territorio valdelsano. L’appuntamento è per venerdì 20 febbraio alle 21,30 al Teatro del Popolo di Colle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

