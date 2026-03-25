Al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti è in programma lo spettacolo teatrale

Bari. Borgo antico. Una domenica d'estate del 1964. Una donna è intenta a mescolare il ragù nella cucina di casa sua e tenta di svegliare il figlio ancora a letto nella propria stanza. Una vecchia radio trasmette musica. Trent’anni dopo, quel ragazzino restio a destarsi diventerà un potente uomo di malavita. Lo ritroviamo, con un salto temporale, sottolineato dallo scandire di una macchina da scrivere di un commissariato in cui il brigadiere sta compilando le anagrafiche dell’indiziato, all’interno del suo studio. C’è un morto e il boss dietro la scrivania. Fuori le sirene della polizia sanciscono la sua, oramai, imminente cattura. L'epilogo dell’esistenza di un boss di mezz’età, una storia che racconta il terreno dove attecchiscono le radici di una malavita a suo modo romantica in forte contrasto con quella odierna. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Bossolo, spettacolo teatrale con Antonio Palumbo al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti

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