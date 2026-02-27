Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 27 febbraio all' 1 marzo

Nel weekend dal 27 febbraio all’1 marzo, a Livorno sono in programma diversi eventi. Venerdì sera si terrà un concerto in un locale nel centro città, mentre sabato mattina si svolgerà una mostra di arte contemporanea in un museo locale. Domenica, invece, ci sarà una fiera enogastronomica in una piazza principale, con stand di prodotti tipici della regione.

Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 27 febbraio all'1 marzo (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio). Al Museo della Città è tutto pronto la mostra “Il Vernacoliere in mostra. Locandine, tavole e tant'altro”. L'esposizione, nata per volontà dell'amministrazione dopo l'annuncio della sospensione delle pubblicazioni da parte dello storico mensile satirico, prenderà il via il 22 novembre alle 16 e sarà visitabile fino all'1 marzo. Una giostra per bambini a due piani sarà allestita in piazza Grande grazie al Centro commerciale naturale Modì che ha pensato a questa iniziativa per la gioia dei più piccoli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

