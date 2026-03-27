Speciale – La propaganda di guerra con l’AI

Le autorità israeliane hanno avviato attacchi contro le infrastrutture industriali dell’Iran, secondo quanto riportato. Le operazioni sono state condotte con l’uso di tecnologie avanzate, comprese quelle legate all’intelligenza artificiale. La notizia ha suscitato diverse reazioni a livello internazionale, mentre i dettagli specifici sugli obiettivi colpiti non sono stati resi noti. La situazione rimane sotto osservazione da parte di analisti e governi.

Israele ha cominciato ad attaccare le strutture industriali dell'Iran, e poi: come vanno i negoziati e cosa sta succedendo in Libano Israele ha cominciato ad attaccare le strutture industriali dell’Iran, e poi: come vanno i negoziati e cosa sta succedendo in Libano. Cerchiamo di prendere sul serio Donald Trump, e poi: il comandante della marina iraniana ucciso, e un carico di droni russi Si continua a parlare di negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump continua a mandare marines in Medio Oriente. Intanto Giorgia Meloni cerca gas naturale Donald Trump ha annunciato che sono in corso negoziati con l'Iran e si è rimangiato le minacce, ma potrebbe essere un bluff 🔗 Leggi su Ilpost.it

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