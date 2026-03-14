L'Iran intensifica la sua campagna di propaganda di guerra, con messaggi diffusi dai vertici politico-militari attraverso diversi mezzi di comunicazione. Le autorità iraniane promuovono narrative che rafforzano la posizione del regime, evidenziando immagini e discorsi che sostengono le operazioni militari e la resistenza nazionale. La diffusione di queste informazioni avviene in modo crescente e capillare, coinvolgendo vari canali ufficiali.

La propaganda di guerra dell’Iran e dei suoi vertici politico-militari è sempre più penetrante e assertiva per provare a riaffermare tre principi: il fatto che, nonostante la morte della Guida Suprema Ali Khamenei nei raid che hanno inaugurato l’assalto di Usa e Israele, il regime resta in sella e capace d’agire; la comunicazione di una continuità della catena di comando e di un consolidamento della risposta attorno ai Pasdaran e ai vertici di Teheran; l’esplicita dichiarazione di una strategia che mira a separare Usa e Israele dai partner e dagli alleati, regionali e non, per alzare il prezzo della loro scelta di combattere. Tutto questo sfruttando la nebbia di guerra e la teoria della “difesa a mosaico” che vuol spingere a decentralizzare l’incasso dei colpi e ad ampliare la loro inflizione nella regione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, la propaganda di un regime in guerra

Articoli correlati

Regime e opposizione, in Iran scoppia la “guerra” della propaganda tra Ia e deepfakeProfili attivisti, video con l’Intelligenza artificiale, campagne social martellanti: attorno alle proteste in Iran è guerra di propaganda.

Leggi anche: L’Iran tenta di proiettare forza e potere. La scommessa del regime in guerra

Bikini vs Burqa: The Propaganda War Behind Iran and America

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran la propaganda di un regime in...

Temi più discussi: Disinformazione sulla guerra con l’Iran, il ruolo di Grok e dell’IA; L'Iran usa l’IA per simulare vittorie inesistenti in guerra; Giustizia alla Trump: Ora l’Iran è il perdente del Medio oriente; Ecco la nostra giustizia, la propaganda militare Usa va in onda sui social: la guerra in Iran come un film d'azione.

Perchè l'isola di Kharg è strategica, la cassaforte dell'Iran dove passa il 90% del petrolioBombardata da Trump, è a 25 chilometri dalle coste iraniane e 500 dallo Stretto di Hormuz, funge da terminale per il 90% delle esportazioni di Teheran ... rainews.it

Guerra sui social, Macarena e Danza Kuduro sotto i bombardamenti in Iran: propaganda di Usa e IsraeleSe la geopolitica avesse una playlist, oggi, sarebbe un mix improbabile tra anni ’90 e hit da villaggio vacanze. Jet che decollano, missili che sfrecciano, esplosioni al rallentatore. E sotto, la Maca ... tg.la7.it

Iran, per le Borse europee in fumo oltre mille miliardi. Il greggio corre x.com

Ultime notizie dalla guerra in Iran. Il ministero della Difesa turco ha dichiarato che un missile balistico proveniente dall'Iran è stato abbattuto nello spazio aereo turco dalle difese della Nato. E' il terzo incidente di questo tipo in poco più di una settimana. "Un pro - facebook.com facebook