Iran la propaganda di un regime in guerra

Da it.insideover.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iran intensifica la sua campagna di propaganda di guerra, con messaggi diffusi dai vertici politico-militari attraverso diversi mezzi di comunicazione. Le autorità iraniane promuovono narrative che rafforzano la posizione del regime, evidenziando immagini e discorsi che sostengono le operazioni militari e la resistenza nazionale. La diffusione di queste informazioni avviene in modo crescente e capillare, coinvolgendo vari canali ufficiali.

La propaganda di guerra dell’Iran e dei suoi vertici politico-militari è sempre più penetrante e assertiva per provare a riaffermare tre principi: il fatto che, nonostante la morte della Guida Suprema Ali Khamenei nei raid che hanno inaugurato l’assalto di Usa e Israele, il regime resta in sella e capace d’agire; la comunicazione di una continuità della catena di comando e di un consolidamento della risposta attorno ai Pasdaran e ai vertici di Teheran; l’esplicita dichiarazione di una strategia che mira a separare Usa e Israele dai partner e dagli alleati, regionali e non, per alzare il prezzo della loro scelta di combattere. Tutto questo sfruttando la nebbia di guerra e la teoria della “difesa a mosaico” che vuol spingere a decentralizzare l’incasso dei colpi e ad ampliare la loro inflizione nella regione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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