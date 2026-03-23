propaganda live torna stasera con lo speciale referendum

Diego Bianchi, come da tradizione nel giorno dello spoglio dei voti, torna a occupare la prima serata del lunedì di La7 con uno speciale di Propaganda Live dedicato al Referendum sulla Giustizia. Anticipazioni e ospiti del 23 marzo 2026. La puntata sarà incentrata sui risultati del voto, analizzati e commentati da Marianna Aprile insieme al cast di giornalisti di Propaganda: Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata, per offrire uno sguardo approfondito sull’esito della consultazione. Il reportage firmato da Diego Bianchi sarà dedicato agli ultimi giorni della campagna referendaria, tra le ragioni del “Sì” e del “No”, raccontando atmosfere, voci e tensioni che hanno accompagnato la chiusura del confronto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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