Spazzamento meccanizzato via alla fase sperimentale | anche nuovi parcheggi sul litorale

L'amministrazione comunale di Ostuni ha avviato una fase sperimentale per lo spazzamento meccanizzato, che coinvolge anche alcuni nuovi parcheggi sul litorale. La sperimentazione mira a ottimizzare la pulizia delle strade e a integrare nuove aree di sosta nella zona costiera. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del Comune, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di attuazione.

Doppio intervento dell'Amministrazione comunale per migliorare decoro urbano e servizi turistici con un investimento di 700 mila euro per le aree costiere OSTUNI - L'Amministrazione comunale di Ostuni ha varato un programma di rinnovamento urbano con l'obiettivo di migliorare la gestione dei servizi cittadini. Il progetto, approvato dalla Giunta comunale, si sviluppa su due direttrici principali: l'introduzione di un moderno sistema di pulizia stradale e un consistente investimento per migliorare l'accessibilità delle località balneari. La prima novità, che prenderà il via il 30 marzo, riguarda l'introduzione dello spazzamento meccanizzato delle strade. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Spazzamento meccanizzato, via alla fase sperimentale: anche nuovi parcheggi sul litorale Articoli correlati Spuntano nuovi parcheggi a pagamento in città: è a tinte blu anche la zona dei Campi DiomedeiFoggia sempre più a tinte blu: spuntano nuovi parcheggi a pagamento in città, a ridosso di Campi Diomedei, il nuovo polmone verde frequentato da... Leggi anche: Cupolone, iter nel vivo. Verde e nuovi parcheggi insieme alla maxi arena Tutti gli aggiornamenti su Spazzamento meccanizzato Discussioni sull' argomento Spazzamento notturno, torna il servizio meccanizzato in città. Fino al 5 aprile attività di pulizia straordinaria per i Riti; Bagnara, Fedele: La città scopre solo ora il servizio di pulizia delle strade · ilreggino.it; Spazzamento notturno, il parcheggio Artiglieria gratuito di notte per un mese; Maltempo a Ruvo: rinviati gli interventi di pulizia e sfalcio. Spazzamento strade, via alle rimozioni forzateL’Asia rende noto che dal 22 luglio, in ottemperanza alla ordinanza dirigenziale del settore Lavori Pubblici - gestione Traffico - del 22 aprile 2024 che ha istituito in alcuni giorni della settimana ... ilmattino.it +++PER LA PRIMA VOLTA A OSTUNI PARTE LO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO CON DIVIETO DI SOSTA: AL VIA LA FASE SPERIMENTALE+++ Il Comune di Ostuni avvia, per la prima volta, un nuovo modello di pulizia delle strade basato sullo spazzame - facebook.com facebook Rap interviene con attività di spazzamento manuale e meccanizzato nelle vie: Altofonte, Villiani, Pagliarelli, Amedeo D'Aosta, Diaz, Panzera, Padre Puglisi, Conte Federico. #palermopulita x.com