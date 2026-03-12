Cupolone iter nel vivo Verde e nuovi parcheggi insieme alla maxi arena

Il progetto per il nuovo padiglione nel quartiere fieristico di Rimini sta avanzando, con l’iter che si sta sviluppando rapidamente. Verrà costruito un cupolone che ospiterà una grande arena dedicata a eventi musicali e sportivi. Accanto a questa struttura, sono previsti nuovi parcheggi e aree verdi. Le autorità stanno seguendo da vicino le fasi di approvazione e realizzazione.

La strada per il cupolone prende forma. L'iter per la realizzazione del nuovo padiglione nel quartiere fieristico di Rimini – in cui 'svetterà' proprio la maxi arena per eventi musicali e sportivi – sta entrando nel vivo. È iniziato con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna il procedimento unico per l'approvazione del progetto presentato da Italian Exhibition Group. Oltre al nuovo padiglione espositivo sul lato Ovest, nel progetto di ampliamento del polo fieristico è previsto anche un potenziamento della dotazione di parcheggi "così da dare una risposta alle carenze in termini di posti auto, in particolare in concomitanza con le manifestazioni più importanti, e garantire una migliore ed efficiente dislocazione dei parcheggi".