Spuntano nuovi parcheggi a pagamento in città | è a tinte blu anche la zona dei Campi Diomedei

Foggia si riempie di nuovi stalli a pagamento, anche in zona Campi Diomedei. La città ha deciso di aggiungere più parcheggi a pagamento in diverse zone, e ora anche questa area verde, molto frequentata da famiglie e persone di tutte le età, diventa zona a pagamento. I residenti si chiedono come cambierà la vita nel quartiere con queste nuove tariffe.

Foggia sempre più a tinte blu: spuntano nuovi parcheggi a pagamento in città, a ridosso di Campi Diomedei, il nuovo polmone verde frequentato da bambini, giovani, adulti e anziani. E il Wwf Foggia non ci sta, anzi, esprime forte preoccupazione per l’introduzione delle nuove strisce blu. “I parchi urbani non sono centri commerciali né luoghi di consumo, ma spazi pubblici fondamentali per il benessere fisico, sociale e psicologico dei cittadini” le osservazioni dell'associazione. "Mettere un “pedaggio” all’accesso, anche solo indiretto attraverso la sosta a pagamento, rischia di trasformare un diritto in un privilegio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

