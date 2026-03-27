Spazio scoperta un’area senza raggi cosmici tra la Terra e la Luna

Gli scienziati hanno individuato un’area nello spazio tra la Terra e la Luna in cui i raggi cosmici galattici sono meno intensi. Questa regione si trova in una zona in cui il campo magnetico terrestre crea una sorta di “cava” protettiva, riducendo l’effetto dei raggi cosmici. La scoperta permette di comprendere meglio le caratteristiche di questa porzione di spazio tra i due corpi celesti.

Individuata una regione dello spazio tra Terra e Luna in cui l’intensità dei raggi cosmici galattici e’ significativamente ridotta, una sorta di “cavita’” protettiva generata dall’estensione del campo magnetico terrestre. Il risultato arriva da uno studio guidato da Wensai Shang della Shandong University e della Tibet University, pubblicato su Science Advances, basato sui dati raccolti dal lander lunare cinese Chang’E-4. L’analisi suggerisce che il campo magnetico terrestre si estenda piu’ lontano di quanto ritenuto finora, influenzando la distribuzione delle particelle ad alta energia nello spazio circumterrestre. I raggi cosmici galattici sono particelle estremamente energetiche che attraversano il Sistema solare e possono danneggiare strumenti e organismi viventi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati I raggi cosmici hanno trasformato la sabbia in un archivio della storia della TerraGli scienziati della Curtin University hanno sviluppato una nuova tecnica che permette di esplorare la storia profonda dei paesaggi australiani. Virus e batteri lasciati nello spazio evolvono mutazioni sorprendenti: la scoperta al ritorno sulla TerraUn esperimento condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha dimostrato che la microgravità nello spazio induce molteplici mutazioni nei... E se la Terra avesse la stessa massa della Luna Una raccolta di contenuti su Spazio scoperta un'area senza raggi... Discussioni sull' argomento Is Bingias, si avvia alla conclusione l’ultima fase della riqualificazione del mercato; Università svelate e UniStem Day 2026: alla scoperta dello spazio e della ricerca scientifica; Nella rigenerazione della Manifattura Tabacchi di Firenze arriva l'arte contemporanea; Diecimila visite al Mupa in 15 giorni. Spazio, clamoroso annuncio della Nasa: Scoperta un’altra TerraScoperto un pianeta simile alla terra, si chiama kepler 452b: è il pianeta ‘gemello’ più vicino alla Terra, una sorta di cugino più anziano, osservato dal telescopio Keplero. A fare lo storico ... affaritaliani.it Aprile a Materia Spazio Libero intreccia attualità, musica, libri e teatro: dai racconti di guerra al giornalismo musicale, dall’ambientalismo alle storie del nostro tempo. In programma incontri con autori e giornalisti, spettacoli di improvvisazione, concerti, do - facebook.com facebook The buzzing sky: droni, ai e sicurezza del nuovo spazio aereo ift.tt/9KuPkIX #evento #takethedate x.com