Virus e batteri lasciati nello spazio evolvono mutazioni sorprendenti | la scoperta al ritorno sulla Terra

Uno studio condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale ha evidenziato come la microgravità influisca sull’evoluzione di virus e batteri, favorendo mutazioni impreviste. Questo esperimento ha permesso di osservare i cambiamenti genetici di microrganismi lasciati nello spazio, con implicazioni importanti per la comprensione della loro resistenza e adattamento. La ricerca offre nuovi spunti sul comportamento di agenti patogeni in ambienti a gravità ridotta e sulle possibili conseguenze al ritorno sulla Terra.

Un esperimento condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha dimostrato che la microgravità nello spazio induce molteplici mutazioni nei batteri e nei virus che li infettano (i batteriofagi o fagi). Una volta riportati sulla Terra, i ricercatori hanno fatto una scoperta notevole.

