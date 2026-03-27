Mercoledì 25 marzo, gli agenti della polizia di Stato di Arezzo hanno arrestato un uomo di circa trent'anni, di origini senegalesi, con l’accusa di spaccio di droga. L’arresto è avvenuto all’interno dei giardini pubblici, dove l’uomo era stato notato mentre commercializzava hashish. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo e al successivo procedimento giudiziario.

Sono stati gli agenti della polizia di Stato aretini a arrestare mercoledì 25 marzo un uomo di circa trent'anni, originario del Senegal, per spaccio di droga. Gli agenti in borghese della squadra mobile, aiutati dalle Volanti dell’Upgsp hanno visto il 30enne vicino ai giardini di Campo di Marte mentre stava dando dell’hashish a un’altra persona. Tanto è bastato per convincere gli agenti a intervenire e sottoporlo a controllo. Nascosto nei vestiti il pusher aveva un pezzo di hashish da 12 grammi e denaro in contanti. A peggiorare le cose anche il fatto che il 30enne un paio di mesi fa era già stato arrestato per lo stesso motivo. Processato per direttissima è stato riconosciuto colpevole e il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel comune di Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Spaccia hashish all'interno dei giardini: arrestato

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