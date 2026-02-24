Spaccia nei giardini vicino alla stazione di Monza | 23enne arrestato

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato per aver venduto hashish nei giardini vicino alla stazione di Monza. La polizia ha scoperto che l’uomo, di nazionalità marocchina e senza permesso di soggiorno, gestiva un punto di spaccio in un’area molto frequentata dai pendolari. Durante l’operazione, gli agenti hanno sequestrato alcune dosi di droga e alcuni soldi in contanti. La sua attività di spaccio si svolgeva di giorno, tra le panchine e gli alberi.

Monza, 24 febbraio 2026 – Ancora spaccio alla stazione ferroviaria. La polizia di Stato ha tratto in arresto un ragazzo di 23 anni, di nazionalità marocchina e irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio e cessione di hashish. L’intervento è avvenuto nei pressi dei giardini pubblici adiacenti alla stazione ferroviaria di Monza, area da tempo oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine a seguito di segnalazioni relative ad attività di spaccio. Lo scambio sospetto. Durante un servizio di osservazione, gli agenti hanno notato uno scambio sospetto tra il 23enne e un giovane acquirente; immediatamente intervenuti, gli agenti hanno accertato la cessione di una dose di 1,8 grammi di hashish per 10 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ferisce al collo con una bottiglia rotta il nuovo fidanzato dell’ex alla stazione Termini: 23enne arrestatoUn giovane di 23 anni è stato arrestato presso la stazione Termini con l’accusa di tentato omicidio.

Aggredisce i poliziotti e danneggia la volante: 30enne arrestato vicino alla Stazione Centrale di NapoliUn uomo di 30 anni è stato arrestato vicino alla Stazione Centrale di Napoli dopo aver aggredito i poliziotti e danneggiato una volante.

Argomenti correlati

BOLOGNA – Armi e droga nei giardini bolognesi: 30enne peruviano arrestato dai carabinieri; Spaccio di hashish nel parco, Polizia Locale denuncia un 50enne; Undici arresti per droga tra Grottarossa, Tor Bella Monaca e Quarticciolo; Vede gli agenti e getta la droga che aveva in tasca: arrestato ed espulso pusher clandestino.

Spaccia nei giardini vicino alla stazione di Monza: 23enne arrestatoGli agenti della polizia di Stato hanno visto in diretta uno scambio sospetto tra il giovane e un acquirente. Inoltre addosso al pusher hanno trovato banconote di piccolo taglio ... ilgiorno.it

Armi e droga nei giardini bolognesi: arrestato un 30enne x.com

Bologna, droga: blitz ai giardini di via Azzurra, due incensurati in manette con 6 etti di hashish - facebook.com facebook