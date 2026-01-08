Controlli in casa mentre è ai domiciliari | trovati soldi e droga

Durante un controllo a Cisterna, la polizia ha scoperto una quantità di droga, denaro e materiali per il confezionamento presso l’abitazione di una coppia sottoposta agli arresti domiciliari. L’intervento, effettuato nell’ambito dei controlli di routine, ha portato al sequestro di sostanze illecite e del denaro. L’operazione si inserisce nelle attività di monitoraggio volte a verificare il rispetto delle misure restrittive e garantire la sicurezza pubblica.

