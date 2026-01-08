Controlli in casa mentre è ai domiciliari | trovati soldi e droga
Durante un controllo a Cisterna, la polizia ha scoperto una quantità di droga, denaro e materiali per il confezionamento presso l’abitazione di una coppia sottoposta agli arresti domiciliari. L’intervento, effettuato nell’ambito dei controlli di routine, ha portato al sequestro di sostanze illecite e del denaro. L’operazione si inserisce nelle attività di monitoraggio volte a verificare il rispetto delle misure restrittive e garantire la sicurezza pubblica.
Una coppia arrestata, droga, denaro e materiale per il confezionamento sequestrati. E’ il bilancio di un servizio della polizia a Cisterna scaturito nell’ambito dei consueti controlli effettuati nei confronti di persone sottoposte a misure restrittive.Nello specifico i controlli hanno interessato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
