Scelta Religione cattolica chiarimenti normativi da ANIEF sulla non modificabilità in corso d’anno scolastico

L’ANIEF chiarisce che, secondo le normative vigenti, la scelta di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica non è modificabile nel corso dell’anno scolastico. Recenti decisioni di alcuni dirigenti scolastici che hanno consentito variazioni in itinere non sono conformi alle disposizioni normative. È importante conoscere i diritti e le limitazioni previsti dalla legge per garantire il rispetto delle regolamentazioni scolastiche in materia di scelta religiosa.

Negli ultimi tempi, alcuni dirigenti scolastici hanno consentito ad alcune famiglie di modificare, durante l'anno scolastico, la scelta di non avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC). Su questa prassi, alcuni Uffici Scolastici Regionali – tra cui quelli del Piemonte, del Lazio e della Sicilia – hanno ritenuto opportuno fare chiarezza, richiamando il quadro normativo vigente. Secondo l'articolo 310 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 2971994, in attuazione dell'articolo 9 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (legge n. 1211985), la scelta di avvalersi o meno dell'IRC vale per l'intero corso di studi.

