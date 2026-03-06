Un incendio si è sviluppato all’interno dello stabilimento Isab Nord, situato nella zona industriale di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. L’incidente è stato comunicato dal sindaco del comune interessato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme. La situazione rimane sotto controllo mentre le operazioni di spegnimento sono in corso.

L'annuncio del sindaco di Priolo Gargallo. Un incendio si è sviluppato all'interno dello stabilimento Isab Nord, situato nella zona industriale siracusana. A comunicarlo è stato il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, che ha informato la cittadinanza sull'evoluzione della situazione. Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, le fiamme sono divampate nel reparto SG13 dell'impianto, dove sono immediatamente intervenute le squadre di emergenza interne. Intervento immediato delle squadre antincendio. Il sindaco ha spiegato che i vigili del fuoco aziendali sono entrati subito in azione per contenere l'incendio, mentre tutti gli enti competenti sono stati prontamente avvisati per monitorare e gestire l'emergenza.

© Dayitalianews.com - Incendio nello stabilimento Isab Nord nella zona industriale siracusana

