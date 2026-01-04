La Virtus Bologna ha annunciato l’ingaggio di Francesco Ferrari, che si è subito reso disponibile per l’allenatore Ivanovic. L’accordo tra il giocatore, la Virtus e Cividale era già stato definito da tempo, e la comunicazione ufficiale è arrivata nel primo pomeriggio di oggi. Ferrari entra a far parte della squadra in vista delle prossime competizioni, rafforzando il roster con un nuovo elemento.

Bologna, 4 gennaio 2026 - Francesco Ferrari è un nuovo giocatore della Virtus. Era solo questione di dettagli (l'accordo tra giocatore e Virtus e tra la Virtus e Cividale era da tempo già stato raggiunto) e l'ufficialità è arrivata nel primo pomeriggio di oggi. Il matrimonio tra le V Nere e quello che è uno dei migliori prospetti 2005 si è fatto dopo un 'fidanzamento' molto veloce. La situazione dell'organico bianconero, infatti, considerando che venerdì contro Milano erano assenti, oltre a Edwards i tre lunghi Smailagic, Diarra e Diouf, ha convinto la Virtus a chiedere a Cividale di anticipare i tempi.

© Sport.quotidiano.net - La Virtus ufficializza Ferrari, subito a disposizione di coach Ivanovic

