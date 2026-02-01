Follia Virtus | spreca il +17 e si arrende a Trento Coach Ivanovic | Concentrazione da piccola squadra

La Virtus Olidata Bologna perde una partita incredibile contro Trento, che risale da -17 e alla fine vince. La squadra di coach Ivanovic sbaglia troppo e lascia scappare la vittoria tra le mani, proprio quando sembrava tutto sotto controllo. I bolognesi devono fare i conti con una brutta serata di concentrazione e errori che costano caro.

Sconfitta amara per le Vu Nere, che dominano per tre quarti ma crollano nel finale sotto i colpi di Battle e Bayehe. Non bastano i 23 punti di uno scatenato Edwards Un blackout improvviso, proprio quando il traguardo sembrava a un passo. La Virtus Olidata Bologna cade tra le mura amiche contro una Dolomiti Energia Trento mai doma, capace di risalire dal baratro del -17 e strappare un foglio giallo che brucia. All'Arena finisce 85-87, con il rammarico per un ultimo tiro di Hackett che si spegne sul ferro, sancendo la fine di una serata dai due volti. L'avvio è nel segno dell'equilibrio, con Morgan e Diarra a rispondere colpo su colpo a Jakimovski e Mawugbe.

