Furto di cosmetici da 160 euro in farmacia a Bregnano | ladra identificata con il sistema Sari

Una donna è stata individuata grazie al sistema Sari dopo aver commesso un furto di cosmetici per circa 160 euro in una farmacia di Bregnano. La ladra è entrata nel negozio accompagnata da un complice, ha preso diversi prodotti dagli scaffali e poi è uscita senza effettuare il pagamento. L’episodio si è verificato nel corso della giornata.

